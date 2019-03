© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool guarda in Portogallo per rinforzare la difesa. Come riporta il Mirror, i Reds avrebbero infatti presentato una prima offerta al Benfica per Francisco Reis Ferreira, meglio conosciuto come Ferro. Nell'ultimo periodo il classe '97 è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella prima squadra degli encarnados.