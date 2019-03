Benfica, riecco Taarabt: l'ex Milan convocato tre anni dopo l'ultima volta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricordate Adel Taarabt? Per l'ex meteora di Milan e Genoa, forse, è arrivato un nuovo punto di partenza. Perché il classe '89 è stato convocato con la prima squadra del Benfica, situazione che non accadeva dal dal 3 novembre del 2015. Il tecnico Bruno Lage, infatti, per la sfida di questa sera al Tondela - squadra terzultima in classifica - ha deciso di inserire nella lista anche il calciatore mai riuscito a esplodere del tutto. Il trequartista è arrivato in Portogallo nel giugno 2015, il club lusitano lo aveva tesserato a parametro zero con un contratto quinquennale ma lo ha utilizzato soltanto (e poco) con la squadra B. Nel gennaio 2017, poi, l'esperienza al Genoa prima di rientrare a Lisbona nel giugno 2018. In questa stagione, invece, Taarabt ha trovato spazio sette volte con la squadra B: nonostante lo scarso impiego, a gennaio ha comunque rifiutato una proposta dall'Arabia Saudita. Stasera, forse, arriverà la sua occasione.