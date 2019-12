© foto di Imago/Image Sport

Laurent Blanc ha allenato Marco Verratti al PSG e oggi, nel corso di un'intervista a Le Parisien, ha voluto dare al centrocampista italiano alcuni consigli: "Non può eliminare tutto dalla sua vita o cambiare la sua personalità. E' giusto che sia se stesso, ma deve fare le cose con più misura, trovando il giusto equilibrio. E' un grande giocatore, ma per diventare un top deve fare ancora un po' di strada. Quando c'ero io avevo il dubbio che non riuscisse ad esplodere perché non aveva trovato un buon partner in mediana, ma adesso ci sono Marquinhos e soprattutto Gueye con i quali si trova molto bene".