Bor. Dortmund, individuato terzino del futuro: è Roussillon del Wolfsburg

Il Borussia Dortmund cerca un terzino sinistro per la prossima stagione. Il giornale tedesco Kicker fa sapere che i gialloneri hanno messo nel mirino Jerome Roussillon (26) del Wolfsburg, pronto a cambiare club pur restando in Bundesliga. L'ex Montpellier, ai lupi dall'estate 2018, ha collezionato 27 presenze in questa Bundesliga con tre gol all'attivo e cinque assist.