© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Philippe Clement, tecnico del Brugge, riportale da RTL Sports dopo la sconfitta contro il PSG. "Sono orgoglioso della prima ora di gioco. Dopo lo 0-2 siamo calati e il PSG ha le armi per far male con grandi giocatori come Mbappé che è per me il miglior attaccante del mondo. Ricordo che per 60 minuti abbiamo giocato bene e il nostro avversario ha avuto problemi con la nostra pressione e non ha potuto giocare la sua partita normale. Il PSG ha i migliori del mondo, i nostri errori saranno preziosi per le prossime partite".