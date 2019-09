Carabao Cup, tutto facile per Liverpool e Chelsea. Man United ai rigori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualche risultato a sorpresa dalla serata di Carabao Cup. Non per quanto riguarda il Chelsea, vincitore con sette gol contro il Grimsby, o il Liverpool, che ha vinto facilmente col Milton Keynes. Il discorso casomai vale più per il Manchester United, che si avvale dei rigori per avere la meglio del piccolo Rochdale, terza serie. Ma ancor di più per Bournemouth, Sheffield United e West Ham, compagini di Premier clamorosamente eliminate da Burton, Sunderland e Oxford United, tre squadre di League One. Di seguito l'elenco con tutti i risultati di serata.

Brighton - Aston Villa 1-3

Burton - Bournemouth 2-0

Chelsea - Grimsby 7-1

MK Dons - Liverpool 0-2

Oxford - West Ham 4-0

Sheffield United - Sunderland 0-1

Wolverhampton - Reading 1-1 (5-3 dcr)

Manchester United - Rochdale 1-1 (6-4 dcr)