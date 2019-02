© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neil Lennon, tornato sulla panchina del Celtic dopo l'addio di Brendan Rodgers, ha commentato così in conferenza stampa la sua nuova avventura: "E' stato facile dire di sì, sono molto grato al club per essere di nuovo qui. La società ha deciso di darmi fiducia. La cosa più importante è ovviamente la squadra. Hanno perso un manager tra i migliori del mondo, dovrò impegnarmi per sostituirlo al meglio. Sotto la sua guida i ragazzi sono stati incredibili, l'ultima volta che sono arrivato, la squadra si trovava in una posizione molto diversa rispetto a oggi".