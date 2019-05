Per la prima volta dal 2013 non ci saranno squadre spagnole a sollevare la coppa dalle grandi orecchie, meglio nota come Champions League. L'impresa del Liverpool ha tolto di scena il Barcellona, ultima superstite della Liga e vincitrice nel 2015. Nel 2014, 2016, 2017 e 2018 fu invece il Real Madrid a trionfare, peraltro vincendo in un paio di occasioni contro l'Atlético Madrid. L'ultima non spagnola a vincere fu il Bayern Monaco, in una finale tutta tedesca contro il Borussia Dortmund allenato, ironia del destino, da Jurgen Klopp.