Si sono concluse poco fa le partite in programma per l'andata del Secondo Turno di Champions League. La sfida più interessante è senz'altro quella tra PSV e Basilea, che lascia grande incertezza dopo il primo turno del Phillips Stadion, vinto per 3-2 dagli olandesi sugli svizzeri. Da segnalare anche le vittorie di Copenhagen e Dinamo Zagabria in casa di The New Saints e Saburtalo Tbilisi. Ecco il programma completo con i vari risultati.

Viktoria Plzen (Cze) - Olympiacos (Gre) 0-0

Saburtalo Tbilisi (Geo) - Dinamo Zagabria (Cro) 0-2

PSV Eindhoven (Ned) - Basilea (Sui) 3-2

The New Saints (Wal) - Copenhagen (Den) 0-2

Sutjeska (Mne) - APOEL Nicosia (Cyp) 0-1