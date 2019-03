© foto di Daniele Buffa/Image Sport

N'Golo Kanté ha in testa solo il Chelsea. Intervistato da M6, il centrocampista dei Blues e della Nazionale francese ha parlato così del suo futuro: "Ora sono al Chelsea e quello che dicono altrove non è importante. Anche se mi chiamasse Zidane non sarebbe importante. Sono concentrato solamente sui Blues e non voglio pensare a nient'altro".