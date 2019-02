Chelsea, nuova grana per Sarri: spogliatoio scontento per Cahill

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea è tornato ieri sera alla vittoria contro il Malmoe, ma è l'unica nota lieta per Maurizio Sarri dopo il 6-0 subito contro il Manchester City. La panchina scotta e i senatori sono in rivolta anche per il trattamento riservato a Gary Cahill, difensore centrale che ieri non è stato schierato dal tecnico. Di più, non è mai stato inserito nei convocati nel 2019, pur essendo uno dei leader dello spogliatoio blues.