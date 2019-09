© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dani Olmo, centrocampista della Dinamo Zagabria, ha parlato a Sportske Novosti lamentando l'impossibilità di lasciare la Croazia in questa estate: "Penso che il prezzo richiesto per il mio cartellino sia stato troppo alto. Non perché io pensi che valgo meno, ma perché gioco in un campionato a cui le big guardano per comprare bene ed è difficile per qualsiasi giocatore croato partire per quelle cifre. Non ho niente da nascondere: volevo lasciare la Dinamo, per evolvere la mia carriera in uno dei cinque campionati più importanti. Pensavo che questa estate fosse il momento migliore per partire".