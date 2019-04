Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adi Hutter, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Benfica. Si parte dal 4-2 per i portoghesi con i tedeschi che hanno dalla loro il fattore campo: "Il Benfica è un top team sia in casa che in trasferta. Dobbiamo essere concentrati e mostrare le nostre qualità. E con i sostenitori al nostro fianco abbiamo ciò che serve per qualificarci. Sono certo che il pubblico ci trascinerà. Quando camminiamo sul rettangolo di gioco sentiamo l'atmosfera, è qualcosa di incredibile. Elettrizzante".