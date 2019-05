Endt: "Ajax, era già un'impresa essere in Champions. Grande cuore"

David Endt, ex team manager dell'Ajax, ai microfoni di Sky: "Anche per noi è una grande sorpresa. All'inizio della stagione abbiamo cercato di arrivare in Champions League e riuscirci per noi era un traguardo. Pian piano si è costruito il miracolo, la squadra è più unita che mai. Non sono più comparabili, qui c'è chi ha l'esperienza giusta che aiuta i giovani a vincere. Ciò che mi colpisce è la stabilità della squadra. Anche in circostanze difficili questi ragazzi vanno in trasferta e ribaltano la partita, come successo a Madrid. Questa squadra non ha solo qualità tecniche e tattiche, ma anche un grande cuore. Sorprendente per l'età media che ha. Sarebbe un sogno pensare che questa squadra rimanga la stessa, ma sono sicuro che dopo De Jong andrà via anche De Ligt. E forse anche Ziyech".