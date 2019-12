Eredivisie, clamoroso: Ajax ko in casa. Non accadeva da due anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamoroso ko dell'Ajax nell'anticipo del 16° turno di Eredivisie. Alla "Johann Cruijff ArenA" i lancieri conoscono la prima sconfitta stagionale, superati 0-2 dal Willem II che con questo successo balza al terzo posto, scavalcando momentaneamente il PSV Eindhoven. Ajax che manterrà in ogni caso il primo posto, con l'AZ impegnato domani staccato di 6 lunghezze. La squadra di Erik ten Hag non perdeva in Eredivisie da quasi nove mesi, mentre per trovare l'ultima sconfitta casalinga in campionato bisogna risalire a novembre 2017.