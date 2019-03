Euro 2020, le formazioni di Norvegia-Svezia: Olsen dal 1' con due italiani

© foto di Federico Gaetano

Norvegia e Svezia sono pronte a sfidarsi a Oslo per la seconda gara di qualificazione a Euro 2020. Titolare tra gli ospiti il portiere della Roma Olsen, insieme al centrale del Bologna Helander e il centrocampista della Samp Ekdal. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo alle 20:45 per il Gruppo F:

Norvegia (4-4-2): Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami; Ødegaard, Selnæs, Henriksen, Elyounoussi; Johnsen, King. Ct: Lagerbäck.

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafth, Helander, Granqvist, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Claesson; Quaison, Berg. Ct: Andersson.