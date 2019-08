Europa League, secondo turno: Espanyol e Wolverhampton qualificate

Si è concluso anche l'ultimo blocco di partite relative al ritorno del Secondo Turno di qualificazione alla prossima Europa League. Nelle gare della sera vanno segnalati i passaggi del turno delle due ultime squadre dei top-5 campionati europei chiamate a scendere in campo: Wolverhampton ed Espanyol, che avanzano senza troppi problemi, così come un Eintracht non brillantissimo ma tanto quanto basta per eliminare gli estoni del Flora. Qualche ostacolo in più invece ha dovuto sormontarlo la Steaua, sconfitta in casa dagli armeni dell'Alashkert ma comunque qualificata. Deludenti eliminazioni per Sturm Graz e Spartak Trnava. Di seguito dunque l'elenco dei risultati mancanti, con in grassetto le squadre qualificate e tra parentesi il risultato aggregato delle due partite.

FCSB (Rou) - Alashkert (Arm) 2-3 (5-3)

Eintracht Francoforte (Ger) - Flora Tallinn (Est) 2-1 (4-2)

Sturm Graz (Aut) - Haugesund (Nor) 2-1 (2-3)

Aberdeen (Sco) - Chikhura (Geo) 5-0 (6-1)

Linfield (Nir) - HB Torshavn (Fai) 1-0 (3-2)

Osijek (Cro) - CSKA Sofia (Bul) 1-0 [3-4 ai rigori] (1-1)

Spartak Trnava (Svk) - Lokomotiv Plovdiv (Bul) 3-1 (3-3)

Crusaders (Nir) - Wolverhampton (Eng) 1-4 (1-6)

Vitoria Guimaraes (Por) - Jeunesse Esch (Lux) 4-0 (5-0)

Partizan (Srb) - Connah's Quay (Wal) 3-0 (4-0)

Stjarnan (Ice) - Espanyol (Esp) 1-3 (1-7)

