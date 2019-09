Everton, striscione anti-razzismo con la gigantografia di Kean

Un bel messaggio da parte dell'Everton per combattere il razzismo. Il club, attraverso il proprio sito ufficiale, mostra una gigantografia di Moise Kean e la frase in italiano: "No al razzismo". Lo striscione sarà esposto sabato a Goodison Park, in occasione della partita contro il Manchester City. Il club riporta inoltre le parole dello stesso Kean che ringraziato i tifosi: "Lo striscione è bellissimo perché il razzismo è orribile e dobbiamo combattere contro i razzisti".

