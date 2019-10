Francia, i convocati di Deschamps: c'è Matuidi, assenti Pogba e Rabiot

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assenza importante per Didier Deschamps per le prossime sfide valide per le qualificazioni a Euro 2020 contro Islanda (11 ottobre) e Turchia (14 ottobre). Il ct della Francia dovrà fare a meno di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United non al meglio fisicamente. Presente Blaise Matuidi, l'unico tra i 23 calciatori selezionati a militare nella nostra Serie A. Assente invece Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, .

Portieri - Areola, Lloris, Mandanda.

Difensori - Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Varane, Zouma.

Centrocampisti - Kanté, Matuidi, Ndombele, Sissoko, Tolisso.

Attaccanti - Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Ikone, Lemar, Mbappe.