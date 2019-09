© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Club Brugge supera l'Anderlecht, ma la capolista Standard Liegi non sbaglia con l'Eupen e mantiene così il suo punto di vantaggio in vetta alla classifica. Bene anche il Genk, che supera 3-1 l'Oostende e sale in settima posizione. Solamente un pareggio, infine, per il Gent, costretto a rimontare due volte sul campo dello Zulte Waregem.

Questi tutti i risultati dell'ottavo turno di Pro League :

Kortrijk-Mechelen 2-3

Charleroi-Sint-Truiden 0-3

Anversa-Cercle Brugge 3-1

Waasland Beveren-Mouscron Peruwelz 1-1

Genk-Oostende 3-1

Standard Liegi-Eupen 3-0

Club Brugge-Anderlecht 2-1

Zulte Waregem-Gent 2-2

La classifica aggiornata :

Standard Liegi 18

Club Brugge 17*

Anversa 15*

Mouscron 15

Gent 14*

Mechelen 14

Genk 13

Zulte Waregem 12

Charleroi 11*

Sint-Truiden 11

Oostende 10

Kortrijk 8

Anderlecht 5

Cercle Brugge 3

Waasland-Beveren 3

KAS Eupen 3

* Una partita in meno