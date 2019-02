© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per l'attaccante dell'Eintracht Francoforte Luka Jovic si prospetta un vero e proprio Clasico di mercato. Dopo gli interessi del Barcellona emersi nella giornata di ieri, secondo la Bild anche il Real Madrid sta pensando al classe '97 autore di 19 gol in stagione. Tanto che, per il quotidiano tedesco, i Blancos si sarebbero già mossi presentando un'offerta da 45 milioni di euro per il suo cartellino.