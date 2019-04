Four Four Two non ha dubbi: "Kovacic il più inutile della Premier League"

© foto di J.M.Colomo

"Mateo Kovacic è il giocatore più inutile della Premier League". Non ha dubbi la testata Four Four Two, che apostrofa il centrocampista ex Inter come il calciatore più fuori luogo nel campionato inglese. "Kovacic ha un grande talento tecnico, ha giocato tre anni al Real e aiutato la Croazia ad arrivare in finale al Mondiale. Ma le statistiche dicono che ha realizzato appena due assist e zero gol in 43 presenze col Chelsea", la spiegazione del portale. Difficile, dunque, che i Blues decidano di riscattarlo a fine stagione; altrettanto difficile che il Real lo confermi per il prossimo anno. Potrebbe riaprirsi, invece, le porte della Serie A.