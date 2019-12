Il punto sulla Bundes - Crolla il Bayern, M'Gladbach padrone

La Bundesliga resta ben stretta nelle mani del Borussia Monchengladbach! Il weekend appena trascorso ha confermato la squadra bianconera come padrona indiscussa del campionato, anche dopo lo scontro diretto giocato nel pomeriggio di sabato contro il Bayern di Monaco. Restano in scia Lipsia e Borussia Dortmund, mentre nei bassifondi della classifica crolla a picco il Colonia.

DOV'E' IL BAYERN? - In tanti pensavano che lo scontro diretto, quello che ormai è diventato un vero e proprio big match, tra Bayern Monaco e Borussia M'Gladbach, avrebbe riequilibrato la situazione della Bundesliga, ridando (almeno parzialmente) a Cesare quel che è di Cesare. Ed invece, un epilogo sorprendente ed inaspettato si è palesato proprio negli ultimi minuti: un pareggio che ha resistito per quasi tutta la partita, con il vantaggio di Perisic al quale ha risposto al 60' Bansebaini, salvo trovare la rottura definitiva al 92' ancora con la rete di Bansebaini che ha regalato tre punti preziosi al M'Gladbach, lasciando sprofondare il Bayern addirittura al settimo posto in classifica, fuori dalla zona Europa.

RESTANO IN SCIA - Vincono e tengono botta, dunque, tra le prime della classe sia il Borussia Dortmund che il Lipsia: i gialloneri hanno affondato il Fortuna Dusseldorf per 5-0 (doppiette per Reus e Sancho), restando al terzo posto in classifica a distanza di quattro punti dal Lipsia. Anche la squadra di Nagelsmann non si ferma, inanellando la quinta vittoria consecutiva, firmando il 3-1 contro l'Hoffenheim (doppietta Werner).

TRAFFICO IN BASSO - Quattro squadre in quattro punti nella parte bassa della classifica, un equilibrio precario che ha visto il Paderborn unica reale vincitrice di quest'ultimo weekend di Bundes: al 90' il gol di Michel contro il Werder Brema ha di fatto condannato la squadra Kohfeldt ad avvicinarsi in maniera considerevole alla zona rossa, ma allo stesso tempo i tre punti hanno permesso al Paderborn di agganciare il Colonia. Una coppia, dunque, come fanalino di coda, visto che proprio il Colonia è stato steso dall'Union Berlino (doppietta Andersson). Pareggio invece, per l'Hertha, che rappresenta la quarta squadra (insieme a Colonia, Paderborn e Fortuna Dusseldorf) racchiuse in quattro punti nella zona retrocessione.

RISULTATI:

Eintracht-Hertha 2-2

Augsburg-Mainz 2-1

Dortmund-Dusseldorf 5-0

Friburgo-Wolfsburg 1-0

Lipsia-Hoffenheim 3-1

Monchengladbach-Bayern 2-1

Leverkusen-Schalke 2-1

Union-Colonia 2-0

Brema-Paderborn 0-1