Mundo Deportivo e i piani del Barcellona: "Prima la Liga"

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con la stagione del Barcellona e con i piani in vista delle prossime settimane titolando: "Prima la Liga". I catalani non possono pensare subito alla Champions perché prima hanno tre gare fondamentali per la vittoria del campionato spagnolo. Prima riceveranno il Real Madrid, poi in trasferta contro l'Alaves e infine la gara col Levante al Camp Nou. Solo dopo questi tre match, Valverde potrà preparare il big match di semifinale contro il Liverpool.