Once a Blue: a Manchester è la grande notte di Vincent Kompany

Fonte: dal nostro inviato a Manchester

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giocatore, da una vita. Allenatore e giocatore, da pochi giorni, nel suo Belgio, nel suo Anderlecht. Solo che Vincent Kompany sarà always a Blue, uno che ha e avrà l'azzurro cielo del Manchester City tatuato sulla pelle. Stanotte, è la sua notte. I biglietti staccati per il "Kompany Testimonial" in programma stasera all'Etihad Stadium di Manchester sono già oltre cinquantamila. Sarà il saluto e il tributo della sua città: due squadre in campo, stelle a profusione. Le City Legends da una parte, le Premier League All Stars dall'altra.

Balotelli, Henry, Giggs - Dall'Italia è in arrivo Mario Balotelli, ex compagno di Kompany al Manchester City e presente stasera sul campo dell'Etihad. Dall'altra parte ci sarà Ryan Giggs che ha ammesso di aspettarsi "tutto tranne che una calda e affettuosa accoglienza da parte dei tifosi del City". C'è lui, c'è Scholes, c'è la Class of '92 che ha fatto grande il Manchester United. E poi Thierry Henry ma pure Cesc Fabregas, Joe Hart ma anche Pablo Zabaleta, Kolo Toure e Robin van Persie, i fratelli Neville ed Edwin van der Sar. Nella notte di Kompany.