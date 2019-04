Il Real Madrid non molla Neymar. I 222 milioni del 2017 come base d'asta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid non molla. Nonostante le recenti dichiarazioni da casa PSG relative al futuro di Neymar, secondo la stampa spagnola le merengues continuano ad avere il brasiliano come primo obiettivo di mercato per la prossima estate. A maggior ragione dopo le difficoltà a convincere sempre il PSG a liberarsi di Mbappé, considerato incedibile dal club transalpino. Per quanto riguarda Neymar, invece, il Madrid non avrebbe ancora fatto trapelare indiscrezioni sulla possibile offerta, ma lavora a una cifra che metta in seria difficoltà il Paris Saint-Germain. I 222 milioni incassati solo due anni fa dal Barcellona, in buona sostanza, fungeranno al massimo da base d'asta. E se l'affare dovesse andare in porto potrebbero diventare solo un misero ricordo.