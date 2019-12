Il tecnico dilettante che sfiderà il PSG: "Il mio gatto si chiama Zlatan"

Il PSG affronterà ai 32esimi di Coppa di Francia il Linas-Montlhéry, squadra amatoriale che milita nella sesta serie del calcio francese. L'allenatore del piccolo club di Regional1, Stephane Cabrelli, è da sempre un tifoso della squadra parigina e, intervistato da Le Parisien, ha dichiarato: "Ci siamo resi conto dai messaggi sul telefono del fatto che siamo entrati in un altro mondo grazie a questo sorteggio. Tutti sono contenti di questo sorteggio e penso che sia la cosa più bella che potesse accadermi da allenatore. Sono un tifoso del PSG da sempre, sono abbonato e negli ultimi anni avevo un posto che mi permetteva di vedere Leonardo e Al Khelaifi, poi ho cambiato perché costava troppo. Comunque tifero per il Paris tutta la vita, ho anche il gatto che si chiama Zlatan in onore di Ibrahimovic. Proveremo a dare del filo da torcere alla squadra parigina ma Tuchel può dormire sogni tranquilli, non ci saranno interventi rischiosi né infortuni e potranno prepararsi serenamente per gli ottavi di Champions".