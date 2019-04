Il Vasco pensa a Jorge Jesus per la panchina. L'ostacolo è l'ingaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus vicinissimo alla panchina del Vasco da Gama. Secondo quanto riporta Jornal de Noticias, infatti, il tecnico dopo essere stato accostato anche a Siviglia e Newcastle sarebbe adesso in pole per la panchina brasiliana. Ex di Benfica e Sporting, Jorge Jesus ha lasciato l'Al-Hilal a gennaio di quest'anno. La notizia, rilanciata in primis da Globoesporte, parla di un Alexandre Faria, direttore sportivo del Vasco, già in contatto con l'allenatore portoghese in sostituzione di Alberto Valentim. Tuttavia, il problema economico, potrebbe rivelarsi un ostacolo alle trattative, dal momento che il Vasco da Gama non sembra essere in grado di avvicinarsi allo stipendio che Jorge Jesus ha ricevuto in Portogallo e in Arabia Saudita.