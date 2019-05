Incontro Zidane-Modric. Il nuovo Real Madrid ripartirà dal croato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata importante per il futuro di Luka Modric, secondo Cadena COPE. L'emittente spiega infatti come in queste ore il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane si sia incontrato col croato per chiedergli lumi sul futuro e per spiegargli la sua intenzione di ripartire da lui anche nella prossima stagione. E Modric, dopo gli insistenti rumors legati all'Inter della scorsa estate, avrebbe confessato la propria voglia di chiudere la carriera al Real Madrid. Nelle idee di Zizou il croato sarà liberato da compiti difensivi e dovrà pensare solo alla costruzione della manovra. Per questo i Blancos in estate hanno intenzione di comprare almeno due centrocampisti in grado di 'coprirgli' le spalle.