Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha parlato al termine del successo di ieri per 5-0 contro la Repubblica Ceca: "Abbiamo fatto una grande prestazione. Nel primo tempo abbiamo indirizzato la gara, nella ripresa siamo stati cinici. Sterling? E' stato incredibile con la sua tripletta, è un grande calciatore e giocare al suo fianco è fantastico. Ma in generale ho visto grande fame in tutti i nostri giovani che stanno emergendo e questa credo sia la notizia migliore".