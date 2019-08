L'altro Pogba non trova squadra: Florentin offerto in Segunda Division

© foto di Matteo Bottazzo

Paul Pogba è al centro del mercato, suo fratello Florentin (29) invece sembra esserne fuori. Nel senso che per lui non sembrano essere arrivate offerte. Il difensore centrale è sulla lista cessione dell'Atlanta United, ma sta trovando difficoltà ad individuare una nuova sistemazione. Il suo agente l'ha proposto recentemente in Spagna, ma in Liga nessuno lo vuole. Così il suo futuro potrebbe essere in Segunda Division: il club interessato, infatti, è il Fuenlabrada. A riportarlo è As.