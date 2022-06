ufficiale Estate di cambiamenti per la famiglia Pogba. Il fratello Florentin vola in India

vedi letture

Estate di cambiamenti per la famiglia Pogba. Mentre Paul è a un passo dalla Juventus, il fratello Florentin sceglie una meta be più esotica: il difensore, 31 anni, lascia il Sochaux con un anno di anticipo e si trasferisce in India. Accordo col ATK Mohun Bagan, squadra di Calcutta.