Di seguito le aperture inglesi di oggi martedì 12 novembre 2019:

Daily Express

"Inghilterra, partita numero 1000. E Wembley snobba Beardsley"

La leggenda del calcio inglese non è stata invitata per i festeggiamenti.

The Independent

"L'Arsenal al fianco di Emery"

Metro

"Incerto"

Arsenal ancora convinto che Emery possa dare una sterzata ed è stata ribadita la fiducia al tecnico, pur facendogli presente che la squadra debba fare meglio.

Mirror

"Beardo snobbato per la partita numero 1000"

Peter Beardsley, stella inglese degli anni '80 e '90 con due Mondiali e un Europeo all'attivo, non è stato invitato dalla Federazione per festeggiare le 1000 partite della Nazionale.

Star Sport

"Sistema velocemente questo casino, Emery"

Il tecnico è confermato dall'Arsenal, ma a condizione che la squadra migliori in fretta.