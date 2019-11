Le aperture in Inghilterra - La lite Sterling-Gomez e i fischi da evitare

Sterling e Gomez litigano, i tifosi inglesi fischiano quest'ultimo a Wembley. Considerandolo non un giocatore della propria Nazionale ma un rivale. E così i giornali inglesi, quest'oggi, si occupano della vicenda dando risalto alle parole di Harry Kane e Gareth Southgate, rispettivamente capitano e allenatore della selezione d'oltremanica.

Daily Express

Lay off Joe

"Lasciate in pace Joe". Sono le parole di Harry Kane, trascinatore della Nazionale dei Tre Leoni, che chiede ai supporters inglesi di non prendere di mira Gomez e Sterling,

Star Sport

Don't boo our boys

"Non fischiate i nostri ragazzi. Lasciate stare Gomez e Sterling". Anche lo Star Sport apre, quest'oggi, con le dichiarazioni di Kane che prova a gettare acqua sul fuoco dopo la lite tra i due compagni di squadra con relativi fischi all'indirizzo del primo.

The Guardian

I know my best XI

Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, in un riquadro in prima pagina del Guardian Sport si rivela molto sicuro, mettendo gli occhi sugli Europei del prossimo anno e dichiarando di conoscere quale sia il miglior undici titolare dei suoi

Sun Sport

Kos❤️vo

"Kosovo" Con la "o" centrale che diventa un cuore. Così l'edizione sportiva del Sun prova a mettere da parte le polemiche che, in questi giorni, stanno coinvolgendo Gomez e Sterling, con Kane a far da paciere e chiedere ai tifosi di non fischiare i suoi connazionali, in vista della sfida contro il piccolo ma combattivo paese dei Balcani.

Mirror Sport

Get off Joe's back

"Basta infastidire Joe". Gomez chiede aiuto dopo i fischi piovuti dalle tribune di Wembley. "E' tempo di smetterla di odiarlo", ha detto il CT Southgate. Il tutto a poche ore dal match col Kosovo.