Le pagelle del Club Brugge - Diatta provvidenziale. Mata sciagurato

Risultato finale: Galatasaray-Club Brugge 1-1

Mignolet 6 - Protegge i pali della porta neroblù non avendo particolari responsabilità nella circostanza del gol di Adem Büyük.

Mata 4 - Vanifica quanto di buono fatto, una prestazione più che sufficiente, facendo scioccamente espellere per doppio giallo.

Mechele 5,5 - Affianca Deli non risultando impeccabile in occasione dell'1-0 avversario.

Deli 6 - Guida coscienziosamente la retroguardia neroblù conferendo il giusto equilibrio alla formazione di Clement.

Ricca 6,5 - Percorre regolarmente la fascia sinistra supportando positivamente la manovra d'attacco dei belgi.

Rits 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala non creando grossi grattacapi alla difesa avversaria (dal 46' De Ketelaere 6 - Subentra a Rits donando energie fresche alla mediana neroblù).

Balanta 6 - Gestisce un cospicuo numero di palloni non prendendosi particolari responsabilità in fase d'impostazione.

Vanaken 6,5 - Conferisce intraprendenza al centrocampo di Clement sfiorando, un paio di volte, la giocata decisiva.

Bonaventure 6,5 - Regala un paio di lampi degni della sua fame trovando sulla sua strada un attento Muslera (dal 59' Schrijvers 6 - Sostituisce Bonaventure cercando, su assist di De Ketelaere, alla rete personale).

Openda 5 - Riceve pochissimi rifornimenti offensivi faticando, nonostante l'impegno, a rendersi concretamente pericoloso (dal 77' Okereke 5 - Prende il posto di Openda sprecando, sull'1-0 per il Galatasaray, una clamorosa palla gol).

Diatta 7 - Firma la rete del definitivo 1-1 con una splendida giocata personale facendo passare in secondo piano l'espulsione, per doppio giallo, rimediata poco dopo per togliersi la maglia.