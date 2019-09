Le pagelle del Norwich - Magic moment per Pukki, bene Cantwell

Risultato finale: Norwich-Manchester City 3-2

© foto di Matteo Bottazzo

Krul 6 - Almeno due parate decisive, non perfetto sul gol di Rodri.

Bryam 6.5 - Spinge appena può in attacco, in difesa sbaglia poco soprattutto nella seconda parte di gara.

Amadou 5.5 - Con le buone e con le cattive gestisce l'attacco dei Citizens. Male, però, in occasione del gol di Aguero.

Godfrey 5.5 - Anche lui in ritardo nel primo gol dei Citizens, poi alterna cose buone ad altre meno.

Lewis 6.5 - Dinamismo sulla fascia, tiene botta agli attacchi avversari in particolare nella prima parte.

McLean 7 - Quantità e qualità a centrocampo. A fiammate nella ripresa, il lampo, quello giusto, nel primo tempo.

Tettey 6.5 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo nella prima parte, cala alla distanza.

Stiepermann 6 - Non riesce ad essere fluido in entrambe le fasi, meglio nella ripresa. (dal 89' Srbeny s.v.- )

Buendia 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, cala nella seconda parte. (dall'83' Drmic s.v. - )

Cantwell 6.5 - Gran partita, non solo per il gol. Corre a perdifiato, abile in entrambe le situazioni di gioco.

Pukki 7.5 - Magic moment del finlandese che trascina i suoi ad una splendida vittoria. Gol e assist, tra i migliori in campo.