Le pagelle del Real Madrid - Benzema non basta, male Varane

Risultato finale: Real Madrid-Valladolid 1-1

Courtois 6 - Non riesce ad arginare nel finale la zampata di Guardiola.

Carvajal 7 - Spina nel fianco per il Valladolid, attacca lo spazio costantemente e sforna suggerimenti sempre incredibilmente precisi.

Ramos 6 - Superato da Guardiola in una circostanza, si fa perdonare con almeno due interventi provvidenziali.

Varane 5 - Fuori posizione nell’occasione del gol del pareggio. Ha la sua importante dose di responsabilità.

Marcelo 7 - Esuberante come sempre. Si dimostra tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Casemiro 5.5 - Non ha granché da fare in fase di interdizione nel primo tempo. Nella ripresa, invece, cala e lascia spazio alle folate del Valladolid.

Kroos 5.5 - Il meno brillante della mediana madrilena. Nel secondo tempo avverte un po’ di stanchezza, affronta con meno vigore i contrasti e rimedia un giallo evitabile.

Isco 6 - Il tasso tecnico altissimo gli permette di dialogare nello stretto con grande disinvoltura, manca però concretezza negli ultimi metri. Dal 68’ Jovic - Grande incornata appena entrato, la sfera s’infrange però sull’incrocio e gli nega la gioia del gol.

James Rodriguez 6 - Non sembra risentire del vortice di mercato che lo avvolge nelle ultime settimane. Da gran professionista, scende in campo senza fare una piega e si mette a disposizione della squadra consapevole che il futuro potrebbe essere ancora a Madrid. Dal 56’ Vinicius - Non un grande impatto sulla gara.

Benzema 7 - Risolve la gara con una perla d’autore a pochi minuti dal termine. Grazie a lui Zidane tira un sospiro di sollievo.

Bale 5.5 - Atleticamente è come sempre devastante, gli manca però un pizzico di precisione quando va al tiro a conclusione dei numerosi guizzi.