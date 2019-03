Le pagelle della Dinamo Kiev - Bene Garmash, difesa allo sbando

Risultato finale: Dinamo Kiev-Chelsea 0-5.

Boyko 5 - Partita da dimenticare, nonostante le due parate. Ma ha qualche responsabilità, in uscita non è impeccabile, soprattutto sui palloni bassi.

Kedziora 5 - Partita difensiva disastrosa, commette una serie di errori imperdonabili. Willian gli rende la vita difficile, ma anche lui non riesce mai a bloccare le giocate del brasiliano.

Burda 4.5 - Dalle sue parti si affonda troppo facilmente, non riesce mai a gestire le accelerazioni interne dei centrocampisti blues. Lento anche nelle decisioni, impacciato sin dai primi minuti.

Kádár 4.5 - Come tutto il reparto non riesce quasi mai a fermare le giocate di Giroud, il francese in mezzo l'area fa il bello e il cattivo tempo. Non riesce ad imporre la sua fisicità nemmeno sui palloni alti.

Mykolenko 5 - Si arrabbia sul quarto gol subito, ma partecipa alla giornata horror con diagonali non chiuse e svarioni difensivi imperdonabili.

Sydorchuk 5.5 - È uno dei più propositivi in mezzo al campo, soprattutto nella ripresa. Coglie il palo dopo una buona azione, è sua l'azione più pericolosa. (Dal 65' Tche Tche 6 - Entra in campo con il risultato ormai compromesso, ma prova a dare una svolta al match).

Shepeliev 5 - Le giocate di Kanté prima e di Loftus-Cheek poi lo mandano fuori giri, spesso si trova a girare a vuoto in mezzo al campo. (Dall'87' Andriyevskiy s.v.)

Tsygankov 4.5 - Non prova mai l'accelerazione, anzi. Dalle sue parti Marcos Alonso lo costringe a difendere, annullando la pericolosità offensiva degli ucraini.

Shaparenko 5 - Qualche accelerazione e due giocate in verticale, poi non combina nulla. Kovacic lo annienta sin dai primi minuti.

Sidcley 5 - Non impressiona moltissimo, sulla corsia di competenza non accelera mai. Si vede pochissimo, è innocuo per la difesa del Chelsea. (Dall'81' Smirniy s.v.).

Garmash 6 - Segna due gol, ma entrambi vengono annullati per posizione irregolare. È l'unico che prova a creare qualcosa, nonostante il punteggio già compromesso dopo pochi minuti.