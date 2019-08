Le pagelle dello Shakhtyor Soligorsk - Difesa svagata, attacco spuntato

Klimovich 5 - Alterna cose buone ad altre meno. E alla fine il suo voto è insufficiente.

Matveichilk 5 - Fatica dietro a tener testa al tridente del Torino. Spinge poco sulla fascia.

Sachivko 5 - Più di uno svarione difensivo, soffre Belotti e compagni soprattutto in accelerazione.

Rybak 5 - Il gol che poteva riaprire la gara ce l'ha sulla coscienza. Errore grossolano.

Antic 5.5 - Nel primo tempo spinta poco incisiva, da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Burko 5.5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta.

Khadarkevich 5.5 - A centrocampo dà l suo contributo, ma sono più ombre che luci. (dal 67' Yanush 5 - )

Balanovich 5.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi. (dal 74' Khavashchinskiy s.v. - )

Ebong 5.5 - Pochi varchi per colpire, una fiammata ad inizio ripresa poi poco o nulla. (dall'86' Pinter s.v.)

Bakaj 5.5 - Prima parte brillante, poi cala fino al cambio. (dal 79' Vishnmyakov s.v. )

Kovalev 5.5 - Finisce ben presto nella rete della difesa del Torino.