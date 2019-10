Le pagelle dello Slavia Praga - Boril botte e gol. Masopust spina nel fianco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Slavia Praga-Barcellona 1-2.

Kolàr 6,5 - Non può nulla sui due gol e si fa trovare sempre attento sulle conclusioni di Messi e compagni.

Coufal 6 - Partita molto più difensiva che offensiva, in copertura sulle frecce del Barcellona. Alla fine anche lui perde un po' le misure lasciando qualche contropiede ai blaugrana.

Kudela 6 - Con Hovorka forma una coppia difensiva di assoluta sicurezza. Fa quel che può quando Messi gli si para davanti.

Hovorka 6 - La sua chiusura su Messi con esultanza annessa nel primo tempo è una cartina tornasole della sua partita. Soffre solo sui contropiedi del Barcellona.

Boril 6,5 - Un gol pregevole del terzino dello Slavia che gioca una partita attenta sul tridente del Barcellona. Si fa notare per un contatto molto duro su Messi con il gomito sullo stomaco.

Soucek - Guida il centrocampo dello Slavia Praga con ordine e poche sbavature.

Sevcik 5,5 - Suo l'errore in disimpegno dal quale scaturisce il gol di Messi. Svaria su tutto il centrocampo offrendo anche buone trame, ma l'errore pesa molto sulla sua prestazione.

Masopust 6,5 - Si vede per la prima volta dopo mezz'ora con un'azione in area fermata da Griezmann. Poi si fa fermare da ter Stegen un tiro a botta sicura che sarebbe potuto valere il pareggio nel primo tempo e si infila continuamente nella difesa del Barcellona propiziando anche il gol del momentaneo pari con l'assist a Boril (dal 76' Van Buren - s.v.)

Stanciu 6 - Sempre attivo nelle fila dello Slavia, si fa notare soprattutto per un paio di conclusioni dalla distanza. (dal 77' Husbauer - Entra e cerca di portare nuova energia nel finale. Un paio di conclusioni gli vengono ribattute, altrimenti sarebbe anche riuscito a portare il pareggio).

Zeleny 5 -Si mangia un gol anche grazie ad una grande parata di ter Stegen. Per il resto si vede molto poco. (dal 46' Tecl 6 - Prova senza particolari squilli, in un secondo tempo di spinta costante per lo Slavia Praga).

Olayinka 6,5 - Nei minuti iniziali è l'unico dei suoi a mostrare un po' di grinta. E anche nel resto della partita mette in continua difficoltà Jordi Alba.