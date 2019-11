Le pagelle dello Zenit - Dzyuba il trascinatore, Douglas Santos infaticabile

Risultato finale: Zenit-Lione 2-0

© foto di Imago/Image Sport

Kerzhakov 6 - Alla vigilia sembrava potesse essere una partita molto più complicata per l'estremo difensore dello Zenit, gli attaccanti del Lione pungono pochissimo e il massimo lavoro lo compie sul tentativo beffardo di autogol del compagno Ozdoev.

Karavaev 6 - Inizio di partita leggermente in difficoltà per lui, con il passare dei minuti serra le fila con i compagni della retroguardia e vince praticamente tutti i duelli con il veloce Cornet.

Ivanovic 6,5 - Esperienza al potere per il capitano dello Zenit, Dembelé praticamente non riesce mai a pungere della sue parti. L'ex Chelsea è fisico e mobile rendendosi anche pericoloso in area avversaria.

Rakitskiy 6,5 - Un'ottima prova per l'ex Shakhtar Donetsk, chili e centimetri per il centrale ucraino che di testa non ne lascia passare una dalla sua area di rigore. Coppia granita al fianco di Branislav Ivanovic.

Driussi 6 - Ala a tutta fascia della squadra di Semak, a volte è pigro nel rientrare ma sbaglia poco in zona offensiva. Quando chiamato in causa riesce a creare diversi grattacapi al brasiliano Marçal. (Dal 81' Zhirkov).

Kuzyaev 6 - La qualità è tanta, peccato la metta in mostra soltanto a tratti durante il corso della sfida. Grandissima la giocata per Azmoun sull'azione del palo dell'iraniano, per il resto alterna buone giocate ad alcune meno buone. (Dal 90' Sutormin sv).

Ozdoev 6,5 - Fino al momento del gol non aveva convinto appieno, cresce sensibilmente nella ripresa aumentando i giri del motore. Il suo mancino, deviato nettamente da Marcelo, chiude definitivamente i conti.

Barrios 6,5 - Un lottatore l'ex Boca Juniors, il mediano colombiano mostra i muscoli ai colleghi francesi. Roccioso su ogni portatore di palla avversario lasciandosi andare anche a qualche giocata degna di nota.

Douglas Santos 7 - L'ex Udinese ed Amburgo è uno dei grandi protagonisti della sfida, praticamente instancabile. Il brasiliano affonda con continuità lungo la corsia mancina e scodella l'assist perfetto per la rete di Artem Dzyuba.

Azmoun 6 - Non brilla come in altre giornate di grazia l'iraniano ma è sempre pericoloso per la difesa del Lione, nel primo tempo è sfortunato quando colpisce il palo. Si intende benissimo con il compagno d'attacco. (Dal 84' Erokhin sv).

Dzyuba 7 - Il trascinatore. L'attaccante russo, bomber stagionale, sigla un gol pesante che indirizza la sfida in favore dello Zenit. Segna di testa senza nemmeno saltare, tutta la squadra si appoggia sulle sue spalle larghe e fa molto bene.