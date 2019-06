© foto di Imago/Image Sport

Harry Maguire (26) è ad un passo dalla cessione. Il difensore inglese può diventare il trasferimento più costo per quanto riguarda i difensori: il Manchester City, secondo quanto riportato dal Mirror, ha messo sul piatto ben 80 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro. Il Manchester United non molla, anche perché i red devils stanno cercando disperatamente un nuovo difensore per Ole Gunnar Solskjaer.