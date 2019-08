© foto di Puma.com

Come riferito dall'edizione odierna del Sunday Star, il manager del Leicester, Brendan Rodgers, starebbe pianificando un assalto last-minute nei confronti di Kristtofer Ajer, promettente difensore centrale norvegese di proprietà del Celtic. Come vi raccontavamo nelle scorse ore, il profilo del classe '98 rappresenta anche un'idea di mercato per il Milan.