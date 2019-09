© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altro giro, altra vittoria per l'Olympique Marsiglia. Di misura, come nel derby col Nizza della scorsa settimana. Di fronte stasera c'era il Saint-Etienne, contro cui gli uomini di Villas-Boas conquistano il secondo successo di fila. La firma? Ancora di Dario Benedetto, il bomber acquistato in estate. Possono sorridere a Marsiglia: arrivano sensazioni positive a fine estate.

Il programma della quarta giornata

Venerdì 30 agosto

Metz - Paris Saint-Germain 0-2

Sabato 31 agosto

Lione - Bordeaux 1-1

Angers - Dijon 2-0

Nantes - Montpellier 1-0

Nimes - Brest 3-0

Tolosa - Amiens 2-0

Domenica 1 settembre

Reims - Lille 2-0

Rennes - Nizza 1-2

Strasburgo - Monaco 2-2

Marsiglia - Saint-Etienne 1-0