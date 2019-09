Lille, Galtier: "Punteggio severo ma lezione di realismo dall'Ajax"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata amara per il Lille, sconfitto per 3-0 ad Amsterdam dall'Ajax. Di seguito il commento post gara in conferenza stampa del tecnico francese Christophe Galtier.

"Abbiamo sofferto inizialmente, soprattutto la loro pressione ma me lo aspettavo, molti miei ragazzi ancora devono conoscere la competizione. Trovo però il punteggio severo, anche se eravamo inefficaci stasera. Questa è una grave sconfitta per i miei giocatori. Abbiamo preso una lezione di realismo dall'Ajax e ora lavoreremo sia su ciò che non ha funzionato bene e sia sugli aspetti positivi".