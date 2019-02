© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Lione Moussa Dembélé ai microfoni di Telefoot ha parlato della prossima sfida contro di Champions League contro il Barcellona: "Siamo in grado di battere il Barça. L'abbiamo fatto contro il Manchester City. Non c'è paura o pressione da avere. Sono uomini come noi. È necessario andare sul campo e giocare la partita".