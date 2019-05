© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lione cambia gestione tecnica, con l'obiettivo di avvicinarsi allo strapotere tecnico ed economico del Paris Saint-Germain. L'Equipe in edicola scrive che la prossima settimana ci sarà il ritorno ufficiale di Juninho Pernambucano all'Olympique, col brasiliano che vestirà i panni del Direttore Sportivo. In pole, per la panchina, resta Sylvinho. Tra qualche giorno, tutto sarà ufficializzato.