© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli insulti e lo striscione raffigurante un asino di ieri sera sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel rapporto tra il difensore Marcelo e i tifosi del Lione. Secondo RMC Sport in Francia, il brasiliano avrebbe già informato i suoi compagni di squadra dell'intenzione di lasciare la città il prima possibile. Il motivo è ovviamente molto semplice: Marcelo e la sua famiglia non si sentono più al sicuro. Qualche giorno fa, l'auto della moglie del calciatore era stata danneggiata. Inoltre, il ragazzo di São Vicente e i suoi parenti sono spesso vittime di insulti sui social network. Una situazione diventata insopportabile e la finestra di gennaio arriva in aiuto.