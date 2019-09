LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: poker Monaco. Pari del Tolosa in extremis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

22:15 - Di seguito risultati e classifica aggiornati al termine dei posticipi del sabato dell'8ª giornata della Ligue 1 Conforama 2019/2020:

Sabato 28 Settembre

Ore 13:30 - Lione-Nantes 0-1

Ore 17:30 - Bordeaux-PSG 0-1

Ore 20:00 - Angers-Amiens 1-1

Ore 20:00 - Metz-Tolosa 2-2

Ore 20:00 - Monaco-Brest 4-1

Ore 20:00 - Nizza-Lille 1-1

Ore 20:00 - Reims-Digione 1-2

Domenica 29 Settembre

Ore 15:00 - Strasburgo-Montpellier

Ore 17:00 - Nimes-Saint-Étienne

Ore 21:00 - Marsiglia-Rennes

Classifica: PSG 18, Angers 16, Nantes 16, Lille 14, Nizza 13, Bordeaux 12, Marsiglia 12, Reims 11, Rennes 11, Montpellier 11, Lione 9, Monaco 9, Tolosa 9, Nimes 8, Amiens 8, Metz 8, Brest 8, Strasburgo 6, Digione 5, Saint-Etienne 5.

ANGERS-AMIENS 1-1

0' - Calcio d'inizio.

2' - Conclusione di Mendoza. Il mancino del numero 20 dell'Amiens è respinto da un attento Butelle.

13' - GOL AMIENS!!! Mendoza, con il destro, infila centralmente Butelle portando in vantaggio gli ospiti.

27' - Conclusione da parte di Alioui. Il destro del numero 7 dell'Angers è bloccato da un attento Gurtner.

35' - Ammonito Cisse nell'Angers.

45' - Termina il primo tempo.

46' - Primo cambio Angers all'intervallo: esce Mathias Pereira, entra Ninga.

46' - Inizia la ripresa.

61' - Secondo cambio Angers: esce Cisse, entra Fulgini.

65' - Primo cambio Amiens: esce Cornette, entra Akolo.

73' - Terzo ed ultimo cambio Angers: esce Ait Nouri, entra Kanga.

79' - Secondo cambio Amiens: esce Mendoza, entra Bodmer.

83' - GOL ANGERS!!! Alioui, servito da Thomas, trafigge Gurtner consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

90'+2 - Termina il secondo tempo. Angers ed Amiens pareggiare per 1-1.

METZ-TOLOSA 2-2

0' - Calcio d'inizio.

3' - Tentativo da parte di Traoré. Il mancino del numero 25 del Metz termina a lato alla destra.

5' - GOL METZ!!! Diallo, con il mancino, trafigge Reynet nell'angolino basso alla sinistra portando avanti i padroni di casa.

11' - Ammonito Delaine nel Metz.

12' - Primo cambio Metz: esce Diallo per infortunio, entra Niane.

23' - Colpo di testa ravvicinato da parte di Sylla. La conclusione del numero 12 del Tolosa è respinta da un reattivo Oukidja.

31' - Tentativo da parte di Vainquer. Il destro del numero 21 del Tolosa è bloccato da un vigile Oukidja.

45'+2 - Termina il primo tempo.

46' -Secondo cambio Metz all'intervallo: esce Nguette, entra Ambrose.

46' - Inizia la ripresa.

68' - Primo cambio Tolosa: esce Dossevi, entra Said.

76' - Secondo cambio Tolosa: esce Vainqueur, entra Sanogo.

79' - Terzo ed ultimo cambio Tolosa: esce Leya Iseka, entra Koulouris.

82' - Terzo ed ultimo cambio Metz: esce Traore, entra Cohade.

89' - GOL TOLOSA!!! Said, innescato da Gradei, supera Oukidja consentendo agli ospiti di pareggiare.

90'+1 - GOL METZ!!! Niane supera Oukidja riportando in vantaggio il Metz.

90'+6 - GOL TOLOSA!!! Koulouris, servito da Sanogo, trafigge Oukidja con un sinistro all'angolino regalando un insperato pari alla squadra ospite.

90'+6 - Ammonito Gradel nel Tolosa.

90'+7 - Termina il secondo tempo. Metz e Tolosa pareggiano per 2-2.

MONACO-BREST 4-1

0' - Calcio d'inizio.

5' - Tentativo dalla distanza da parte di Badiashile. La conclusione del numero 32 del Monaco non inquadra lo specchio della porta avversaria.

14' - Ammonito Ballo-Toure nel Monaco.

24' - Primo cambio Brest: esce Autret, entra Mendy.

26' - GOL MONACO!!! Ben Yedder, di destro, supera Larsonneur, con un bel diagonale portando in vantaggio i monegaschi.

35' - Conclusione da parte di Ben Yedder. Il destro del numero 9 del Monaco è respinto dalla retroguardia del Brest.

43' - Tentativo dalla distanza da parte di Court. Il mancino del numero 8 del Brest non trova lo specchio della porta avversaria.

45'+2 - Termina il primo tempo.

46' - Inizia la ripresa.

51' - Ammonito Mendy nel Brest.

58' - Secondo cambio Brest: esce Lrsonneur per infortunio, entra Leon.

62' - GOL MONACO!!! Slimani, da buona posizione in area di rigore avversaria, trafigge il neoentrato Leon consentendo al Monaco di raddoppiare.

66' -Terzo ed ultimo cambio Brest: esce Belkebla, entra Grandsir.

73' - GOL MONACO!!! Martins, servito da Slimani, trafigge Leon portando i monegaschi sul 3-0.

77' - GOL BREST!!! Mendy, su assist di Faussurier, supera Lecomte consentendo agli ospiti di accorciare le distanze.

78' - Primo cambio Monaco: esce Golovin, entra Adrien Silva.

86' - Secondo cambio Monaco: esce Ben Yedder, entra Keita Balde.

89' - Ammonito Bain nel Brest.

90' - GOL MONACO!!! Il neoentrato Keita Balde, su assist di Slimani, trafigge Leona realizzando la quarta rete per i padroni di casa.

90'+1 - Terzo ed ultimo cambio Monaco: esce Martins, entra Aguilar.

90'+4 - Termina il secondo tempo. Il Monaco vince 4-1 contro il Brest.

NIZZA-LILLE 1-1

0' - Calcio d'inizio.

8' - Conclusione da parte di Osimhen. Il destro del numero 7 del Lille è respinto dalla difesa avversaria.

13' - GOL NIZZA!!! Dolberg, con il destro, trafigge Maignan nell'angolino basso alla sinistra portando avanti il Nizza.

14' - Ammonito Gabriel nel Lille.

24' - GOL LILLE!!! Araujo, con un bel sinistro sotto la traversa, trafigge Benitez consentendo agli ospiti di pareggiare.

30' - Ammonito Lusamba nel Nizza.

45' - Termina il primo tempo.

46' - Inizia la ripresa.

50' - Primo cambio Lille: esce Yazici, entra Ikone.

60' - Primo cambio Nizza: esce Claude-Maurice, entra Ganago.

79' - Secondo cambio Lille: esce Araujo, entra Xeka.

87' - Secondo cambio Nizza: esce Atal, entra Maolida.

89' - Terzo ed ultimo cambio Lille: esce Osimhen, entra Remy.

90' - Terzo ed ultimo cambio Nizza: esce Lees-Melou, entra Danilo.

90'+4 - Ammonito Danilo nel Nizza.

90'+4 - Termina il secondo tempo. Nizza e Lille pareggiano per 1-1.

REIMS-DIGIONE 1-2

0' - Calcio d'inizio.

17' - GOL REIMS!!! Chavalerin, con il mancino, trafigge Gomis con una conclusione imparabile da posizione angolata portando avanti i padroni di casa.

19' - GOL DIGIONE!!! Tavares, con un destro ravvicinato, supera Rajokovic pareggiando i conti.

30' - Ammonito Disasi nel Reims.

43' - Ammonito Lautoa nel Digione.

45'+3 - Termina il primo tempo.

46' - Inizia la ripresa.

48' - GOL DIGIONE!!! Balde, dopo aver ricevuto palla da Tavares, supera Rajkovic consentendo al Digione di ribaltare il risultato.

59' - Primo cambio Digione: esce Soumare, entra Matheus Pereira.

61' - Primo cambio Reims: esce Cafaro, entra Donis.

66' - Secondo cambio Digione: esce Chafik, entra Alpohonse.

71' - Terzo ed ultimo cambio Digione: esce Balde, entra Cadiz.

72' - Ammonito Ndong nel Digione.

73' - Secondo cambio Reims: esce Dia, entra Nkada.

78' - Terzo ed ultimo cambio Reims: esce Doumbia, entra Kutesa.

90'+5 - Termina il secondo tempo. Il Digione vince 2-1in rimonta contro il Reims.

19:45 - La classifica della Ligue 1, al momento, recita: PSG 18, Nantes 16, Angers 15, LOSC 13, Bordeaux 12, Marsiglia 12, Nizza 12, Reims 11, Montpellier 11, Lione 9, Nimes 8, Brest 8, Tolosa 8, Amiens 7, Metz 7, Strasburgo 6, Monaco 6, Saint-Etienne 5, Digione 2.

19:30 - Nell'anticipo delle ore 17:30 il Bordeaux ha perso per 1-0 in casa contro il PSG. A decidere l'incontro in favore dei parigini è stata la rete realizzata al 70' da Neymar.

19:15 - Nell'anticipo delle ore 13:30 il Lione ha perso 1-0 in casa contro il Nantes. A decidere l'incontro in favore dei canarini è stata la rete messa a segno al 59' da Fernando Marcal.

19:00 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 20:00 avrà inizio la diretta testuale dei seguenti incontri: Angers-Amiens, Metz-Tolosa, Monaco-Brest, Nizza-Lille e Reims-Digione valevoli per l'8ª giornata della Ligue 1 Conforama 2019/2020.