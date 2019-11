LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Lione in extremis. Bene Amiens ed Angers

© foto di Insidefoto/Image Sport

22:10 - La diretta dei postici del sabato della 12ª giornata della Ligue 1 Conforama 2019/2020 termina qui. Un buon proseguimento di serata ai lettori TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

22:05 - Di seguito risultati e classifica aggiornati al termine dei posticipi del sabato della 12ª giornata della Ligue 1 Conforama 2019/2020:

Venerdì 1° Novembre

Ore 20:45 - Digione-PSG 2-1

Sabato 2 Novembre

Ore 17:30 - Marsiglia-Lille 2-1

Ore 20:00 - Amiens-Brest 1-0

Ore 20:00 - Angers-Strasburgo 1-0

Ore 20:00 - Metz-Montpellier 2-2

Ore 20:00 - Nîmes-Rennes (Rinviata)

Ore 20:00 - Tolosa-Lione 2-3

Domenica 3 Novembre

Ore 15:00 - Bordeaux-Nantes

Ore 17:00 - Nizza-Reims

Ore 21:00 - Saint-Étienne-Monaco

Classifica: PSG 27, Angers 20, Nantes 19, Marsiglia 19, Reims 18, Lille 18, Brest 17, Lione 16, Montpellier 16, Amiens 16, Bordeaux 15, Rennes 15, Monaco 15, Saint-Étienne 15, Nizza 13, Digione 12, Strasburgo 12, Tolosa 12, Metz 12, Nîmes 11.

22:00 - Terminano i posticipi del sabato della 12ª giornata della Ligue 1 Conforama 2019/2020.

AMIENS-BREST 1-0

0' - Calcio d'inizio.

1' - RIGORE AMIENS!!! Otero viene atterrato in area di rigore avversaria. Per l'arbitro non ci sono dubbi e decreta il penalty per i padroni di casa.

2' - Dal dischetto si presenta Guirassy... PARATO!!! Il destro centrale del numero 9 dell'Amiens è neutralizzato da un attento Larsonneur.

21' - Tentativo da parte di Court. La conclusione del numero 8 del Brest è neutralizzata da un reattivo Gurtner.

23' - Conclusione da parte di Mendy. Il tentativo del numero 15 del Brest è respinto da un attento Gurtner.

26' - GOL AMIENS!!! Otero, su assist di Kakuta, traffigge Larsonneur nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio i padroni di casa.

34' - Tentativo da parte di Chardonnet. La conclusione del numero 5 del Brest è respinta da un attento Gurtner.

45' - Termina il primo tempo. L'Amiens conduce per 1-0 sul Brest all'intervallo.

46' - Inizia la ripresa.

50' - Ammonito Calabresi nell'Amiens per un fallo ai danni di un avversario.

54' - Ammonito Chardonnet nel Brest per un fallo ai danni di un avversario.

58' - Ammonito Bodmer nell'Amiens per proteste dalla panchina.

66' - Primo cambio Brest: esce Lasne, entra Autret.

67' - Secondo cambio Brest: esce Court, entra Cardona.

75' - Primo cambio Amiens: esce Guirassy, entra Akolo.

82' - Secondo cambio Amiens: esce Kakuta, entra Bodmer.

86' - Terzo ed ultimo cambio Brest: esce Diallo, entra N'Goma.

90' - Terzo ed ultimo cambio Amiens: esce Gnahore, entra Zungu.

90'+5 - Ammonito Zungu nell'Amiens per un fallo ai danni di un avversario.

90'+5 - Termina il secondo tempo. L'Amiens vince per 1-0 contro il Brest.

ANGERS-STRASBURGO 1-0

0' - Calcio d'inizio.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

19' - Conclusione dalla distanza da parte di Mangani. Il tentativo del numero 5 dell'Angers è neutralizzato da un attento Sels.

23' - RIGORE ANGERS!!! Ajorque viene atterrato in area di rigore avversaria. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per i padroni di casa.

26' - Dal dischetto si presenta Bahoken... GOL ANGERS!!! Il destro del numero 19 dell'Angers trafigge Sels nell'angolino basso alla sinistra.

41' - Primo cambio Angers: esce Bahoken per infortunio, entra Alioui.

43' - Tentativo da parte di Mothiba. Il colpo di testa del numero 12 dello Strasburgo termina di poco alto sopra la traversa.

45'+3 - Termina il primo tempo. L'Angers conduce per 1-0 sullo Strasburgo all'intervallo.

46' - Inizia la ripresa.

49' - Conclusione dalla distanza da parte di Manceau. Il tentativo del numero 29 dell'Angers non inquadra lo specchio della porta avversaria.

54' - Tentativo dalla distanza da parte di Fulgini. La conclusione del numero 10 dell'Angers è respinta da un attento Sels.

60' - Secondo cambio Angers: esce Ninga, entra Thioub.

63' - Doppio cambio Angers: escono Lienard e Mothiba, entrano Lala e Zohi.

76' - Ammonito Zohi nello Strasburgo per un fallo ai danni di un avversario.

85' - Terzo ed ultimo cambio Strasburgo: esce Bellegarde, entra Sissoko.

86' - Terzo ed ultimo cambio Angers: esce Mathias Pereira, entra Bobichon.

89' - Ammonito Ait Nouri nell'Angers per un fallo ai danni di un avversario.

90'+5 - Termina il secondo tempo. L'Angers vince per 1-0 contro lo Strasburgo.

METZ-MONTPELLIER 2-2

0' - Calcio d'inizio.

5' - Conclusione dalla distanza da parte di Nguette. Il destro del numero 11 del Metz è respinto da un reattivo Rulli.

10' - Tentativo da parte di Diallo. La conclusione del numero 20 del Metz è respinto da un attento Rulli.

14' - Conclusione da parte di Delort. Il tentativo del numero 9 del Montpellier è respinto da un attento Oukidja.

18' - Tentativo da parte di Laborde. La conclusione del numero 10 del Montpellier è respinta da un reattivo Oukidja.

26' - GOL METZ!!! Diallo, su assist di Cabit, trafigge centralmente Rulli portando in vantaggio i padroni di casa.

29' - Conclusione da parte di Congré. Il colpo di testa del numero 3 del Montpellier non trova lo specchio della porta avversaria.

39' - Ammonito Hilton nel Montpellieri per un fallo ai danni di un avversario.

45' - Termina il primo tempo. Il Metz conduce per 1-0 sul Montpellier all'intervallo.

46' - Primo cambio Montpellier all'intervallo: esce Pedro Mendes, entra Sambia.

47' - GOL METZ!!! Nguette, su assist di Noss, trafigge Rulli nell'angolino basso alla destra consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

52' - Ammonito Diallo nel Metz per un fallo ai danni di un avversario.

64' - Ammonito Conger nel Montpellier per un fallo ai danni di un avversario.

71' - Secondo cambio Montpellier: esce Laborde, entra Camara.

72' - GOL MONTPELLIER!!! Delort, dopo aver ricevuto palla da Hilton, trafigge Oukidja nell'angolino basso alla destra accorciando le distanze per gli ospiti.

78' - GOL MONTPELLIER!!! Sambia, da buona posizione, prende la mira e, di destro, trafigge Oukidja sotto la traversa consentendo agli ospiti di pareggiare.

80' - Primo cambio Metz: esce Sunzu, entra Boulaya.

83' - Terzo ed ultimo cambio Montpellier: esce Savanier, entra Chotard.

89' - Secondo cambio Metz: esce Nguette, entra Niane.

90'+3 - Termina il secondo tempo. Metz e Montpellier pareggiano per 2-2.

NÎMES-RENNES 0-0

La partita è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco.

TOLOSA-LIONE 2-2

0' - Calcio d'inizio.

4' - Thiago Mendes, dopo aver ricevuto palla da Depay, calcia rete. La conclusione del numero 12 del Lione termina alta a lato alla sinistra della porta avversaria.

7' - Tentativo dalla distanza da parte di Gradel. La conclusione del numero 7 del Tolosa non inquadra lo specchio della porta avversaria.

8' - Conclusione da parte di Koulouris. Il tentativo del numero 20 del Tolosa è respinto da un attento Anthony Lopes.

15' - GOL TOLOSA!!! Sanogo, dopo aver ricevuto palla da Amian, prende la mira e, di destro, trafigge Anthony Lopes portando in vantaggio i padroni di casa.

26' - GOL LIONE!!! Depay, su assist di Reine-Adélaïde, trafigge Reynet nell'angolino basso alla destra consentendo agli ospiti di pareggiare.

37' - Tentativo da parte di Gradel. La conclusione del numero 7 del Tolosa è respinta da un attento Anthony Lopes.

45'+2 - Termina il primo tempo. Tolosa e Lione vanno a riposo all'intervallo sul risultato parziale di 1-1.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Ammonito Mathieu Gonçalves nel Tolosa per un fallo ai danni di un avversario.

57' - AUTOGOL LIONE!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore del Tolosa il pallone non è trattenuto da Anthony Lopes che, involtariamente, porta in vantaggio i padroni di casa per la seconda volta nell'incontro.

60' - Primo cambio Tolosa: esce Sanogo, entra Leya Iseka.

63' - Primo cambio Lione: esce Tousart, entra Traoré.

67' - GOL LIONE!!! Dembélé, dai 25m, prende la mira e, di destro, trafigge Reynet nell'angolino basso a destra.

75' - Secondo cambio Lione: esce Reine-Adélaïde, entra Cornet.

82' - Ammonito Kone nel Tolosa per un fallo ai danni di un avversario.

83' - Secondo cambio Tolosa: esce Dossevi, entra Makengo.

84' - Ammonito Vainqueur nel Tolosa per un fallo ai danni di un avversario.

88' - Terzo ed ultimo cambio Lione: esce Aour, entra Lucas.

90'+5 - GOL LIONE!!! Depay, su assist di Thiago Mendes, trafigge Reynet nell'angolino basso alla destra completando la rimonta degli ospiti.

90'+5 - Termina il secondo tempo. Il Tolosa perde per 3-2 contro il Lione.

19:45 - La classifica della Ligue 1, al momento, recita: PSG 27, Nantes 19, Marsiglia 19, Reims 18, Lille 18, Brest 17, Angers 17, Bordeaux 15, Rennes 15, Montpellier 15, Monaco 15, Saint-Étienne 15, Lione 13, Amiens 13, Nizza 13, Strasburgo 12, Tolosa 12, Digione 12, Nîmes 11, Metz 11.

19:30 - Nell'anticipo odierna, andato in scena alle 17:30, il Marsiglia ha vinto per 2-1 in casa contro il Lille. I padroni di casa, dopo essere passati in vantaggio al 48' con Sanson, raddoppiano all'80' grazie all'autorete di Gabriel prima che Soumaoro, all'83', accorci le distante per la formazione ospite.

19:15 - Nell'anticipo del venerdì, andato in scena alle 20:45, il Digione ha vinto 2-1 in casa contro il PSG. All'iniziale vantaggio ospite, firmato da Mbappé al 19', hanno risposto prima Chouiar al 45'+6 e poi Cádiz al 47'.

19:00 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 20:00 avranno inizio le dirette testuali dei seguenti incontri: Amiens-Brest, Angers-Strasburgo, Metz-Montpellier, Nîmes-Rennes e Tolosa-Lione, valevoli per la 12ª giornata della Ligue 1 Conforama 2019/2020.